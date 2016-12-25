Altınordu-Ümraniyespor soyunma odaları

ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evlerinde 1-1 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Karşımızda 5’te 5 yapmış bir takım vardı. Bu lige göre mücadele eden Ümraniyespor karşısında ilk yarıda pozisyonlar bulduk ancak golü bulamadık. Yaptığımız bir hatada kalemizde golü gördük. Ümraniyesporlu bazı futbolcular gereksiz yere yattı. Oyun sürekli durdu ve tempo düştü. Kazanamadığımız için üzgünüz."

Ümraniyespor teknik direktörü Erkan Sözeri ise hakem Çağatay Şahan’ın formsuz olduğunu söyledi. Hakem Şahan’ın kötü niyetli olmadığını belirten Sözeri, şöyle devam etti:

"Bugün formsuz olduğunu o da kabul etmeli. Kırmızı kart gösterdiği oyuncumuz Erol’un kaşı açıldı, oluk oluk kanıyordu. Ancak onu oyundan atarak cezalandırdı. Yine de oyuncuları kutluyorum, onları galip gelmiş sayıyorum. Yakaladığımız çıkışı ikinci yarıda sürdürmek istiyoruz."