Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

Altınordu-Ümraniyespor Notları

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () 4 DEĞİŞİKLİK VARDI ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında geçen haftaki Elazığspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Kırmızı lacivertlilerde...

Altınordu-Ümraniyespor Notları

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
4 DEĞİŞİKLİK VARDI
ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında geçen haftaki Elazığspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Kırmızı lacivertlilerde forvet Üstün’ün yerine genç Fatih görev alırken, savunmada cezalı Yusuf Acer’in yokluğunda cezası biten Uğur oynadı. Orta sahada yine cezası sona eren Umut takımdaki yerini alırken, Serkan yedek soyundu. Hafif sakatlık geçiren Erdoğan kulübede beklerken, kanatta Abdülkadir şans buldu.
MUHAMMED'LE YOLLAR AYRILDI
Altınordu'da sezon başında Denizlispor’dan transfer edilen genç orta saha oyuncusu Muhammed Emel’le, Ümraniyespor maçı öncesi yolların ayrıldığı bildirildi. Altınordu'da bir süre önce forvet Göksu ve stoper Ozan’ın sözleşmeleri feshedilmişti.
EROĞLU VE BAŞKAN  GÖRKÜŞECEK
Teknik direktör Eroğlu’nun yarın Başkan Seyit Mehmet Özkan’la kadroda yapılacak operasyon için görüşeceği öğrenildi. Başkan Özkan, ligin 3'üncü haftasındaki Bandırmaspor beraberliği sonrası ikinci devrede altyapıdan yetişen isimlerle mücadele edeceklerini açıklamıştı.
ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ
Sezon başında Altınordu’dan, Ümraniyespor’a transfer olan ön libero Timur Temeltaş, eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Gurbetçi futbolcu, kırmızı lacivertli formayla 2013-14 sezonunda 2'nci Lig’de şampiyonluk yaşadıktan sonra 1'inci Lig’de 2 sezon daha Altınordu çatısı altında görev almıştı.
MAÇA İLGİ YOKTU
Müsabakaya futbolseverler ilgi göstermedi. Altınordu’yu 226 seyircisi desteklerken, Ümraniye ekibini kale arkasında Taha Atılgan isimli tek taraftarı yalnız bırakmadı.
MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU
Maçtan önce Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55