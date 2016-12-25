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Altınordu-Ümraniyespor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () STAT: Bornova HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Deniz Turgut (xx), Kamil Çetin (xx) ALTINORDU: Erce (xx) – Uğur (xx), Sinan (xx), Yusuf Abdioğlu (x), Emre (xx), Arif (xxx), Kenan (x) (Dk. 78 Serkan xx), Sertaç...

Altınordu-Ümraniyespor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
STAT: Bornova
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Deniz Turgut (xx), Kamil Çetin (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) – Uğur (xx), Sinan (xx), Yusuf Abdioğlu (x), Emre (xx), Arif (xxx), Kenan (x) (Dk. 78 Serkan xx), Sertaç (x) (Dk. 62 Erdoğan xx), Umut (xx), Abdülkadir (xx), Fatih (x) (Dk. 64 Üstün xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) – Oğuz (xx), Mehmet Sedef (xx), Merthan (xx), Erol (x), Timur (xxx), İbrahim (xx), Emircan (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 90 Mücahit), Ömer Can (xx) (Dk. 72 Tarık x), Beleck (xx)
GOLLER: Dk. 34 Serdar (Ümraniyespor), Dk. 80 Arif (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 80 Erol (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Arif, Sinan, Fatih, Emre (Altınordu), Erol, Timur, Ömer Can, Burak, Merthan, İbrahim (Ümraniyespor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi’nde ilk yarının son haftasında Altınordu evinde Ümraniyespor’la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin galibiyet özlemi 4 haftaya yükselirken konuk takımın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İlk yarıda Serdar’ın golüyle öne geçen Ümraniyespor’da Erol, Altınordu’nun 80'inci dakikada Arif’le bulduğu gol sonrası Ümraniyesporlu Erol hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Altınordu, bu sonuçla 22 puana, İstanbul ekibi ise 23 puana ulaştı. Altınordu, iç sahadaki namağlup unvanını sürdürdü.
4. dakikada soldan Emre’nin ortasında arka direkteki Sertaç, müsait pozisyonda topu yandan auta yolladı.
6. dakikada ceza sahası dışından Kenan’ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
34. dakikada Altınordulu Yusuf’un orta sahadaki hatalı pasında topu kapan Beleck’in sağ kanattan ortasında arka direkte Serdar plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
38. dakikada sağdan Umut’un kornerinde ceza sahasında oluşan karambolde kale önünde topla buluşan Arif, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
43. dakikada sağdan Abdülkadir kesti, Sertaç’ın gelişine vuruşunda top direğin yanından oyun alanını terk etti.
74. dakikada Arif’in yaklaşık 25 metreden füzesinde top üst direkte patladı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
80. dakikada Erdoğan’ın sağdan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde topla buluşan Arif, sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.
Bu golde hava topuna yükselen Altınordulu Sinan’ın faul yaptığını söyleyen Ümraniyesporlu futbolcular hakeme itiraz ederken, Erol ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ümraniyesporlu Beleck’in yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı: 1-1.

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