Altınordu UEFA Gençlik Ligi'ne play off'ta veda etti

UEFA Gençlik Ligi play off maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e evinde 2-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koyan Altınordu üzüntüyü ve gururu birlikte yaşıyor. Eleme turlarında Levski Sofya ve Sparta Prag gibi köklü takımları saf dışı bırakarak son 32 takım arasına adına yazdıran kırmızı lacivertli ekip, 12 sarı ve 3 kırmızı kartın çıktığı zorlu doksan dakikada yenilmesine karşın tribünlerdeki yaklaşık 4 bin futbolseverin alkışlarıyla teselli buldu. Müsabakayı izleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, rakipleriyle başa baş mücadele eden futbolcuları kutlarken, erken penaltı ve kırmızı kartların takımın dengesini bozduğunu söyledi. İlk 11'de sahaya çıkan futbolculardan 10'unun A takım kadrosunda yer aldığını hatırlatan Eroğlu, "Rakip oyuncuların provokativ davranışlarına aldanıp gereksiz kartlar gördük. Ancak bu maç onlar için büyük tecrübe oldu. İlerleyen dönemlerde çok daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi. Bu arada kulübün resmi sitesi, "Her şey için teşekkürler çocuklar" yazısını paylaşarak, "Futbolun güzelliğini tümüyle yaşadık. Sahada futbol adına her şey vardı. 13 sarı kart, 3 kırmızı kart, penaltı ve goller. Atletico Madridli futbolcular da maç sonu üzülen çocuklarımızı teselli etti. Futbolun güzelliğini yaşatanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. FOTOĞRAFLI