Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - ALTINORDU U19 Takımı Antrenörü Gökhan Ertunç, UEFA Gençlik Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Atletico Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. Tempomuz yüksekti. Rakip ilk atağında penaltı kazanıp golü buldu. Demoralize olduk, ancak çabuk toparlandık. Soyunma odasına eksik gittik. İkinci devreye de iyi başladık ancak ikinci kırmızı düzenimizi bozdu. Yine de oyundan kopmamaya çalıştık. Çocuklar ellerinden gelini yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Bu bizim için tecrübe oldu. Zamanla daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.
Altınordu U19-Atletico Madrid U19 soyunma odası
Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - ALTINORDU U19 Takımı Antrenörü Gökhan Ertunç, UEFA Gençlik Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Atletico Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. Tempomuz yüksekti. Rakip ilk atağında penaltı...
08 Şubat 2017 Çarşamba 20:30
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