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Altınordu U19-Atletico Madrid U19 maçından notlar

UEFA Gençlik Ligi Play-Off maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i konuk eden Altınordu U19 takımında ilk 11'de yer alan 10 futbolcu, A takım kadrosunda yer aldı. İzmir ekibinde orta saha oyuncusu Anıl Balakkız dışındaki diğer 10 futbol...

Altınordu U19-Atletico Madrid U19 maçından notlar
UEFA Gençlik Ligi Play-Off maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i konuk eden Altınordu U19 takımında ilk 11'de yer alan 10 futbolcu, A takım kadrosunda yer aldı. İzmir ekibinde orta saha oyuncusu Anıl Balakkız dışındaki diğer 10 futbol antrenmanlara TFF 1'inci Lg'de mücadele eden A takım ile çıkıyor.
* Altınordu U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci kez Bornova Stadı'nda sahaya çıktı. Daha önce 2'nci ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag'ı bu stadyumda konuk eden Altınordu, rakibini 6-2 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi ilk turda ise Atatürk Stadı'nda Bulgaristan'dan Levski Sofya'ı 5-0 yenmişti.
* Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Salih Uçan ve sezon başında İzmir temsilcisinden Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Altınordulu gençlere, maçtan önce sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla başarı diledi.
* İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İZVAK Başkanı Ali Erten, Milli Takım Altyapı Antrenörü Nedim Yiğit, Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
* İzmirli futbolseverler için EVKA-3 Metro İstasyonu'ndan, Bornova Stadı'na ring seferler yapıldı. Kırmızı-lacivertli seyirciler maraton tribününün tamamını, numaralı tribünün büyük bölümünü doldurup, genç kramponları bando eşliğinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin kişi izledi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, müsabakayı maraton tribününde seyircilerle birlikte izledi.

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