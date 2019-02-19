Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu rekor kırdı

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenerek tekrar Play-Off hattına adını yazdıran Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, müthiş bir performansa imza atarak Türkiye'de profesyonel liglerde aynı takımda en fazla kesintisiz maça çıkan çalıştırıcı unvanını elde etti. Ülkemizde Beşiktaş'la üst üste 7 sezon toplam 222 karşılaşmaya çıkan İngiliz teknik adam Gordon Milne'nin rekorunu 226 maçla kıran Eroğlu, kırmızı-lacivertlilerle 7 yılda 399 puan toplayıp başarılı bir istatistik ortaya koydu. Altınordu'daki kariyerine 2013-2014 sezonunda 3. Lig'de başlayan deneyimli çalıştırıcı, 2. Lig ve 1. Lig'de 113 galibiyet, 60 beraberlik, 53 yenilgiden oluşan iyi bir seri yakaladı. Eroğlu, bu periyotta 399 puan alırken maç başına 1.76 puan ortalamasına ulaştı.

Altınordu ile 3. ve 2. Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan Hüseyin Eroğlu, 1. Lig'de ise 3 kez Play-Off oynamayı son anda kaçırdı. Altınordu, Eroğlu yönetiminde rakip ağlara 381 gol bırakırken, kalesinde ise 227 gol gördü. Türk futbolunda kırılması güç bir rekoru elinde barındıran Hüseyin Eroğlu, başarının sırrını takım oyunu olarak açıkladı. Eroğlu, "Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım olgusu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz. Altınordu ile 3. şampiyonluğu yaşamayı her şeyden çok istiyorum. Bu sezon ilk kez bu kadar yakınlaştığımız hedefe varmak için çabalıyoruz" yorumunu yaptı.

Sıralamada 38 puanla 5. basamakta yer alan Altınordu bu hafta Adana Demirspor deplasmanında terleyecek.

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