Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İzmir temsilcisi, evindeki son 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi alan rakibi karşısında Ümraniyespor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak. Kırmızı-Lacivertli ekipte, cezalı Hasan ve Mirkan ile sakat Fatih forma giyemeyecek.

Gaziantep temsilcisinin kendileri gibi ikinci yarıda çıkış yakalayan bir takım olduğunu dile getiren Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her iki takım için de zor bir karşılaşma olacak. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmamız için kazanmalıyız. İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum" dedi. Gazişehir Gaziantep ligde attığı 52 golle en skorer ikinci takım, kalesinde gördüğü 27 golle ise en iyi savunma performansına sahip ikinci ekip konumunda.