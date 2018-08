Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Herkes takdir ediyor ama kimse yapmıyor"

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

"Herkes tökezlememizi bekliyor"

"Geriden gelmemiz dezavantaj oldu"

"Hedefimiz şampiyon olmak"

"Türk oyunculara olanak sağlayacağız"

"Genç futbolcular olmadan, olmuşum havasına giriyor"

"Türkiye'de birçok kulüp Altınordu modelini benimsemeli"

"Yabancı sınırı bizim için fazla"

"Biz kendi işimizi kendimiz görüyoruz"

"Altınordu Kulübü'nü Avrupa bile tanıyor"

"Türkiye'de istikrar yok"

Yerli futbolcu fabrikası olarak adlandırılan ve kurduğu sistem sayesinde Türk futboluna oyuncu kazandırarak bu konuda tek olan Altınordu Kulübü, geleneği sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon tamamı Türk oyuncularından kurulu kadrosuyla TFF 1'inci Ligi 7'nci sırada tamamlayan Altınordu, 53 puan toplamasına rağmen averajla playoff'a kalamadı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan lacivert-kırmızılı takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, SPORLİG'e önemli açıklamalar yaptı. Eroğlu, "Yarışma halinde olmamıza rağmen bizim yetiştirici kimliğimiz hala devam ediyor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Yarışırken yetiştirmek zorundayız. Bu misyonda her şeyimizle devam ediyoruz" dedi.

"GERİDEN GELMEMİZ DEZAVANTAJ OLDU"

Altınordu ile birlikte geçtiğimiz sezonu değerlendiren Eroğlu, geriden gelmelerinin kendileri için dezavantaj olduğunu belirterek, "İlk yılımızda 54 puan toplamamıza rağmen Süper Lig'e çıkamamıştık. Son 2 sezonda 53 puanla 3'lü averajla çıkmamıştık. Talihsizlik diyelim. Yani 3'lü averaja girdiğimiz 3 takımdan Göztepe geçen sezon Süper Lig'e çıktı. Bu sene de Erzurumspor. Tabii ki futbolda bunlar var. Aslında iyi götürdüğümüz sezondu. Özellikle ikinci yarı performansımız çok iyiydi. Ama tabii geriden gelmemizin verdiği dezavantajla sıkıntı yaşadık ve Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. Belki biz oradan çıksaydık şimdi Süper Lig'de olabilirdik" açıklamasında bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan teknik adam, "Yeni bir sezona gireceğiz tabii. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni sezon hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Bu sezon hedef koyduğumuz ilk 6'nın içinde olmak ve şampiyon olmak. Bu kadar yaklaşmışken sonuçlandırmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen ve bu yüzden transfer çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Eroğlu, "Bu sistem yıllardan beri böyle. Bizim kendimizi eleştirmemiz lazım. Biz bu kadar gol yemeyip, puan kaybetmeseydik belki ilk ikiden Süper Lig'e çıkacaktık. Çünkü ligin en değerli iki takımı Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü deplasmanda yendik. Biz öyle bir takımdık ama olmadı. İstediğimizi yapamadık. Özellikle bu son maçlarda yaşadığımız kadro derinliğimiz çok yoktu. Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar puan kayıplarına sebep oldu. Yoksa ilk 6 değil, ilk 2'den çıkmayı hedeflemiştik. Tabii bunlar yaşanıyor. Artık geride kaldı. Bu sene yeni planlamayla Süper Lig'i yakalamak istiyoruz. Bu yüzden transfer çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK OYUNCULARA OLANAK SAĞLAYACAĞIZ"

Kaliteli yabancı oyuncuların, Türk futbolculara da katkı sağladıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, yine de kendilerinin yabancı oyuncu oynatmayacaklarını belirtti. Teknik adam, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Biz bu toprakların çocuklarıyla Türk oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Tabii ki yurt dışından da gelen Türk çocuklarımız var. Onlarla da kadromuza takviye yapmak istiyoruz. Yabancı oyuncu oynatmayacağız. Bu bizim misyonumuz çünkü. Prensiplerimize aykırı. Bu kadar çok Türk genci var ülkemizde. Bu çocuklara istenilen olanaklar sağlandığında neden başarı gelmesin. Biz kulüp prensibi olarak kendi çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Bu çocuklara bu kadar yatırım yaparken yabancı oyuncu oynatmak çok doğru olmuyor. Süper Lig'de örnekleri var. Yabancı sayısı bayağı yüksek. Yabancı oyuncuya karşı değilim. Kaliteli yabancının olması gerekiyor. Kaliteli yabancının lige ve genç oyuncuya vereceği katkı çok önemli. Özellikle genç futbolcularımız yetenekli olmalarına rağmen beklediğimiz gibi olamıyorlar. Biraz kendilerinde sorun arasınlar. Baktığınızda birkaç Türk oyuncu Avrupa'ya transfer oluyor. İşte bizim Çağlar ve Cengiz, Zeki yeni transfer oldu. Enes var, demek ki olabiliyormuş."

"GENÇ FUTBOLCULAR OLMADAN, OLMUŞUM HAVASINA GİRİYOR"

Profesyonellik algısının Türkiye'de yeterince yerleşmediğini söyleyen Eroğlu, "Bence kulüplerin de futbolcuların da altyapıya yatırım yapmaları lazım. Futbolcularda bu altyapı içerisinde özellikle bunların A Takım seviyesine yaklaştıklarında kendilerini en iyi şekilde hazırlamaları gerekiyor. Herkes aynaya bakıp kendisini geliştirmesi lazım. Kulüpler altyapıya yatırım yapacak. Futbolcu kendisinin ne durumda olduğunu görmesi lazım. Biz maalesef Türk insanı olarak çok çalışmayı sevmiyoruz. Erkenden her şeyin olmasını istiyoruz. Olduğunda da rahata bağlıyoruz. Maalesef dış etkenler burada çok önemli. Biraz popüler olan bir futbolcuyu insanlar onu olmuşundan daha değerli gösteriyor. Bir anda ayakları yere basmıyor. Ego şişmesine neden oluyor. Bir bakıyorsun o futbolcu kayıp. Bunun çok örnekleri var. Olmadan olmuşum havasına giriyorlar. Ama dünyada öyle değil. Profesyonellik dediğimiz algının Türkiye'de çok yerleşmediğini düşünüyorum. Profesyonellik sadece imza atıp para almaktan ibaret değil. Yaşam tarzın, beslenmen, uyku düzenin, zihinsel antrenmanın, odaklanman, konsantrasyonun, performansın, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Maalesef Avrupalı bunu en iyi şekilde yaparken biz Türk gençlerini hep bir taraftan itmemiz gerekiyor. Onun için biz bu önlemler anlamında sadece saha içi değil, saha dışına da çok önem veriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK KULÜP ALTINORDU MODELİNİ BENİMSEMELİ"

Türk futbolunun ancak Türk gençleriyle kurtulabileceğini kaydeden Eroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk futbolunun kurtuluşu Türk gençleriyle olacaktır. A Milli Takım açıklandığında bazen üzülüyoruz tabi. Bir bakıyorsunuz Avrupa kökenli birçok futbolcu var. Baktığınızda bizim Altınordu Kulübü'nden A Milli Takım forması giyen Çağlar ve Cengiz var. Belki yarın öbür gün bu sayı 6-7 olacak ve daha da artacak. Ama bence Türkiye'de ki birçok kulübün Altınordu modelini uygulaması gerekiyor. 10 tane takım bu modeli uygulasa zaten Türk futbolu önemli bir aşamaya gelir."

"HERKES TAKDİR EDİYOR AMA KİMSE YAPMIYOR"

Herkesin kendilerini takdir ettiğini ancak kimsenin örnek almadığını belirten Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, "Tabii ki bu pahalı bir sistem. Yukarılarda o kadar çok paralar harcanıyor ki, bu paralar denetlenmiyor. Aslında bu paranın %10'unu sen altyapıya harcasan olay kendiliğinden çözülecek. Tesisleşme önemli. Başta kulüpler olmak üzere aslında herkes bizi çok takdir ediyor. Herkes bizi örnek gösteriyor ama hiç kimse yapmıyor. Bir de sorsalar kaç yıldır yapıyorsunuz? 'İşte 8-10 yıl' diyorsun. 'Ben 10 yıl nasıl dayanacağım' diyor. Ama olması gerekiyor. İnsanlar sürekli federasyonu eleştiriyor bu konuda ama bence kulüplerin önce kendine bakması gerekiyor. Çok fazla para harcıyorlar, boşu boşuna harcanan paralar var. Futbolculara, menajerlere ödenen paralar var. Gelir fazla, gider de fazla oluyor. Düşünsenize bu ligde her takım şampiyonluğa oynuyor. Bu TFF liginde 3 tane şampiyon olacak, diğerleri olamayacak. Ona göre kimse planlama yapmıyor. Her sene bir sürü futbolcu transfer ediyorlar. Bence kulüpler normal yapısında belirli düzeyde transfer yapıyor. Harcanan para çok. Mesela bunların bir kısmı alt yapıya harcansa Türk gençlerine de yatırım yapılsa ne güzel olur. Sadece federasyona değil kulüplere de bu görev düşüyor. Yapsalar bence Türk futboluna katkı sağlanacaktır. Bununla beraber değerli yabancı futbolcuların gelmesi tabii ki önemli, Türkiye liginin marka değeri artıyor. Kalite artıyor" şeklinde konuştu.

"YABANCI SINIRI BİZİM İÇİN FAZLA"

Yabancı sınırının kendileri için fazla olduğunu söyleyen teknik adam, "Çünkü iyi yabancılar tabii ki geliyor ama rakam çok fazla. Şöyle de bir durum var. Bu sefer de Türk futbolcuları da haddinden fazla kendini değerli görmeye başlıyor. Kulüpler belki şunu yapabilirler. Aslında bu daha önce vardı. Bir fon ayrılacaktı. Mesela yabancı oyuncuların transferinde fona yatırılan para altyapıdan oyuncu oynatan kulüplere aktarılmış olsa belki birçok kulüp bu sisteme daha da yaklaşabilirdi ama bu bir anda değişti. Yani teşvik etmemiz, biraz da kulüpleri denetlememiz lazım" dedi.

"BİZ KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ GÖRÜYORUZ"

Altınordu'nun farklı bir model olduğunu belirten Eroğlu, "Taşıma su ile değirmen dönmüyor. Bir yerde kulüpler de ayakta nasıl duracak? Baktığınızda bütün kulüplerin büyük borçları var. Nasıl baş edecekler? Kolay bir şey değil. Biz tabii ki kendi işimiz kendimiz görüyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan bu anlamda tesisleşmeden tutun da zaten her şeyi yapmak istiyor... Altınordu farklı bir model. Dediğim gibi keşke 5-10 tane kulüp bu modeli uygulamaya çalışsa Türk futbolu belli bir noktaya gelir. Bırakın 10'unu 5 tanesi bile yapsa Türk futbolu ihya olur" açıklamasında bulundu.

"ALTINORDU KULÜBÜ'NÜ AVRUPA BİLE TANIYOR"

Altınordu'nun Türkiye dışında, Avrupa'da da bu anlamda tanınan bir kulüp olduğunun altını çizen Eroğlu, "Bütün kulüpler geliyor. Bizi davet ediyor. Özellikle 14-15-16-17 yaşındaki takımlarımız turnuvalara davet ediliyor. Her yıl çok farklı kulüpler geliyor. Avrupa'daki kulüplerin kulübümüze bakış açısı 'şöyle eğitimci bir kulüp' diye övgüyle bahsediliyor. İnanın birçok maça yabancı scoutlar geliyor. Değerli kulüpler geliyor. Tanınan bir kulübüz. Tabii bunu da devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"HERKES TÖKEZLEMEMİZİ BEKLİYOR"

Kendilerini sevenin de sevmeyenin de olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Biz ülkemiz adına bunları yaparken ve vitrinde olduğumuz için bizi takip ediyorlar. Acaba başarılı olacaklar mı? Olmayacaklar mı? Acaba tökezleyecekler mi? Tökezlemeyecekler mi? diye bekliyorlar. Biz Türk insanı olarak birileri yukarılara çıktığı zaman başarısız olmasını bekliyoruz, ya da biz bunu nasıl tökezletiriz derdine düşüyor. Bizde destek vermek yoktur. Bizi seven de var, sevmeyen de. İnşallah başarılı olurlar diyen de var. Bu iş yabancısız olmaz diyenler de var. Ama tüm bunlara rağmen, dış dünyaya kulağımızı kapatıp, işimize bakıyoruz ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE İSTİKRAR YOK"

Altınordu'da 6 yıldır görev aldığını belirten Hüseyin Eroğlu, Türkiye'de en önemli problemlerden birinin de istikrarın olmaması olduğunu kaydetti. Eroğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sayın başkan Mehmet Özkan'la 2007 Ocak ayında tanıştık. O eski kulübümüzde başladık. Akademi kurulduğunda ben U15 takımını çalıştırıyordum. 2012'den itibaren de Altınordu'ya geçip teknik direktör olarak çalışmaya başladım. Şu an 6 yılı tamamladım. Tabii süreç kolay değil, Mehmet bey bu süreçte hep bize güvenmiştir. Biz de bu güveni boşa çıkarmamışızdır. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Futbol camiası zor bir camiadır. Ama bu camia içerisinde de işini en iyi şekilde yapman gerekiyor. Gelişmen gerekiyor. Uyumlu olman gerekiyor. Bunları yaptığın zaman zaten sistem yürüyor. Mehmet bey de zaten bu anlamda bize çok büyük destek veriyor. Türkiye'de istikrar yok. İstikrar önemli. Başkanın bize sağladığı bize verdiği güven önemli. Bizde bu güven karşısında baktığınızda 6 yılda geldiğimiz nokta önemli tabii. 3'üncü ligde, 2'nci ligde şampiyonluklar, 2 tane oyuncumuz uluslararası seviyeye çıktı. Bununla beraber yarışıyorsun. Hala Avrupa'nın gündeminde olan oyuncularımız var. İki oyuncumuz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bunlar önemli şeyler tabi."

