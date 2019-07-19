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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Her geçen gün daha iyi olacağız

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altınordu, oynadığı ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu takımının son durumunu değerlendirdi. Akhisarspor'a karşı 45...

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Her geçen gün daha iyi olacağız
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altınordu, oynadığı ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu takımının son durumunu değerlendirdi. Akhisarspor'a karşı 45 dakika da olsa her oyuncusuna şans vermeye çalıştığını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Alınan skordan çok, önemli olan, oynamaya çalıştığımız sistemi oturtmak. Savunmada ve hücumda doğru işler yapmaya çalıştık. İlk yarıda topa sahiptik ancak üretken olamadık" diye konuştu.
Maçın ikinci devresinde ise 2-0 geride olmalarına rağmen ileri uçta hareketli bir görüntü ortaya koyduklarını belirten Eroğlu, "Skor 2-1'e gelince 3 pozisyon yakaladık. Kaptırdığımız toplar sıkıntı yarattı. Ancak her geçen gün daha iyi olacağız. Genç ve dinamik bir takımız. Tecrübeli ekiplere karşı nasıl oynamamız gerektiği üzerine çalışıyoruz. İyi yönlerimiz var ve iyi yönlerimizi bu kampta daha da geliştirmek için çalışacağız" yorumunu yaptı.

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