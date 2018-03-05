Altınordu, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de evinde aldığı 5-1'lik Boluspor yenilgisinin ardından deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup ederek yeniden Play-Off potasına giren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının Spor Toto Süper Lig inancıyla galip geldiğini söyledi.

"Boluspor yenilgisinden sonra ayağa kalkmamız gerekiyordu" diyen Eroğlu, "Adana'da ilk yarıda farkı artırabilirdik. İkinci yarının ilk 10 dakikasında bocaladık ve bu noktada skor 2-1 gibi tehlikeli bir duruma geldi. Daha sonra kendine inanan ve ne yaptığını bilen oyuncularımız maça ağırlığını koydu. Bu sonuç Süper Lig'i ne kadar istediğimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci sıradaki takım Ümraniyespor'un 5 puan gerisinde yer alan 39 puanlı İzmir ekibi, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'un ardından Adanaspor'u da yenerek üst üste 4'üncü deplasman galibiyetini aldı. Dış saha puan tablosunda zirveyi kaptırmayan Altınordu, perşembe günü evinde kendisiyle aynı puandaki İstanbulspor'la puan mücadelesi verecek.

Kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 2-0 yenildiği rakibini mağlup ederek iç saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. Stoper Recep'in cezasının sona erdiği Altınordu'da Uğur'un cezası devam ederken, Oğulcan'ın tedavisi sürüyor.

