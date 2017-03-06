Altınordu-Sivasspor soyunma odaları

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()-

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 0-0 sona eren Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sivasspor şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz de kim olursa olsun kazanmak için sahaya çıktık. İlk bölümde topa sahip olamadık. Oyundaki üstünlük onlarındı. 25. dakikadan sonra oyunu dengeledik. Hızlı hücumlarla atak yapmaya çalıştık. Kısır bir ilk devre geçti. Mücadele ve savunma anlamında iyiydik. İkinci yarı tempoyu artırdık. 1-2 pozisyonumuz vardı, atsaydık kazanabilirdik. Onlar da kontrollü oynadı. Son ana kadar çabaladık, 1 puan kötü değil. Gelecek haftadan itibaren kazanmaya başlayarak yukarıya tutunmak istiyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Özelikle ilk 30 dakika oyunun hakimi bizdik. Ne yaptığını bilen pozisyon vermeyen Sivasspor oldu. İyi yoldayız, iyi oynuyoruz. Kenar ortalarında daha üretken olmalıyız. Skor farklı olabilirdi. Ergin boş kaleye kaçırdı. Deplasmanda alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz. Moralli gidiyoruz. Hedef artık Balıkesirspor maçı. Hedefe yürüyeceğiz" diye konuştu.