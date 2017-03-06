Altınordu - Sivasspor maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()-

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de, Sivasspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Orta sahada Serkan'ın yerine altyapıdan genç Alican'a şans veren Eroğlu, sağ kanattaki tercihini ise Abdülkadir yerine Beykan'dan yana kullandı.

SEZONUN ilk yarısını Sivasspor'da geçiren ve ara transfer döneminde Altınordu'nun kadrosuna dahil ettiği forvet Hasan Kabze ile sağ kanat Beykan Şimşek, eski takımlarına rakip oldu. Beykaz, ilk kez 11'de görev aldı. Altınordu'nun eski kalecisi Tolgahan ise Sivasspor yedek kulübesinde yer alırken, yine eski Altınordulu Kerim Avcı, 18'de yer bulamadı.

İZMİR ekibini numaralı tribünde yaklaşık 350 taraftarı desteklerken, Sivas taraftarı kale arkası tribününde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Maçın ilk yarısında Altınordu taraftarının, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratını Sivasspor taraftarı alkışladı. Daha sonra iki takım seyircileri karşılıklı, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmayı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay birlikte izledi.