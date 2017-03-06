Altınordu - Sivasspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
STAT: Bornova
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Mehmet Kısal (xx), Candaş Elbil (xx)
ALTINORDU: Erce (xxx) - Uğur (xx), Sinan (xxx), Seydi (xx), Yusuf Acer (xxx), Beykan (x) (Dk. 66 Abdülkadir x), Arif (xxx), Alican (xx), Okan (xx) (Dk. 78 Serkan x), Erdoğan (x), Hasan Kabze (x) (Dk. 83 Barış xx)
SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Rıdvan (xx), İbrahim (xxx), Boye (xxx), Ziya (xxx), Galip (xxx), Burhan (xx), Hakan (xx), Adem (xx), Emre (x) (Dk. 68 Leandrinho xx), Ergin (x) (Dk. 63 Gekas x)
SARI KARTLAR: Beykan, Abdülkadir, Uğur (Altınordu), Rıdvan, Hakan, Boye (Sivasspor)
TFF 1. Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu evinde zirve takipçisi Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi bu sonuçla 29 puana ulaşırken, konuk takım puanını 42'ye çıkardı.
19'uncu dakikada Sivasspor atağında soldan Galip ceza sahasına kesti. Hava topu mücadelesinde Altınordu kalecisi Erce, yerde kaldı. Topu önünde bulan Ergin, boş kale yerine meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.
30'uncu dakikada Sivassporlu Ergin'in sağdan ortasında Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45'inci dakikada Altınordu ceza sahasına giren Hakan altı pasa gönderdiği topa ev sahibi ekipten Sinan araya girerek tehlikeyi önledi.
54'üncü dakikada Altınordu atağında Erdoğan soldan ceza sahasına ortaladı. Sivas savunmasında Boye topa ayak koyarak mutlak golü önledi.
82'nci dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Galip'in aşırtma pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Hakan gelişine sert vurdu, kaleci Erce parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
86'ncı dakikada Altınordu atağında ceza sahasına giren Erdoğan'ın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal son anda uzanarak golü önledi. Müsabaka 0-0 sona erdi.