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Altınordu Sinan'dan haber bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,() - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde Süper Lig temsilcisi Bursaspor'la sözleşmesi sona eren gurbetçi golcü Sinan Bakış'a talip oldu. Kırmızı-lacivertliler, geçen yıldan bu yana kadrosuna...

Altınordu Sinan'dan haber bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,() - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde Süper Lig temsilcisi Bursaspor'la sözleşmesi sona eren gurbetçi golcü Sinan Bakış'a talip oldu. Kırmızı-lacivertliler, geçen yıldan bu yana kadrosuna dahil etmek istediği Sinan'la yeniden temasa geçerek transfer teklifi yaptı. Almanya'ya dönen 24 yaşındaki santrforun bu hamle üzerine düşünmek için süre istediği öğrenildi. Sinan'ı Almanya'dan iki kulübün daha istediği kaydedildi.
Altınordu, gurbetçi forveti geçen sezon yüksek bonservis ücreti nedeniyle alamamıştı. Sinan'ın boşa çıkmasıyla yönetim tekrar atağa kalktı. Transferin gerçekleşmesi için Altınordu ile çalışan eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün aracılık yaptığı ve gurbetçi golcüyü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Sinan Bakış, alt yaş gruplarında milli formayı 15 kez terletti. Leverkusen altyapısından yetişen Sinan, Süper Lig'de 48 maçta 4 gol attı.

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