Altınordu Sinan Bakış'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Bursaspor'dan transfer etmek istediği gurbetçi golcü Sinan Bakış'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Bursaspor, genç forveti kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Altınordu'dan yarım sezon için 200 bin Euro istemesi görüşmeleri tıkadı. Bu transfer için sadece Bursaspor'a yaklaşık 750 bin TL ödemesi gereken Altınordu, futbolcunun alacağı rakam konusunda pazarlığa bile girmeden Sinan defterini kapattı.

Golcüleri Göksu ve Üstün'le yollarını ayırdıktan sonra ara transferde önceliği santrfora veren yönetim, İzmir'e gelen gurbetçi forvet Mirkan'ı Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ikna edememişti. Mirkan, Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster ile anlaşmaya vardı. Kadrosunda altyapı patentli genç forvet Fatih dışında golcüsü bulunmayan Altınordu, alternatif isimleri gündemine alacak. İzmir ekibi Antalya'da pazar günü Balıkesirspor'la özel maç yapacak. FOTOĞRAF