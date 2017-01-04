Altınordu Sinan Bakış'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti

Golcüleri Göksu ve Üstün'le yollarını ayırdıktan sonra ara transferde önceliği santrfora veren yönetim, İzmir'e gelen gurbetçi forvet Mirkan'ı Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ikna edememişti. Mirkan, Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster ile anlaşmaya vardı. Kadrosunda altyapı patentli genç forvet Fatih dışında golcüsü bulunmayan Altınordu, alternatif isimleri gündemine alacak. İzmir ekibi Antalya'da pazar günü Balıkesirspor'la özel maç yapacak. FOTOĞRAF
Golcüleri Göksu ve Üstün'le yollarını ayırdıktan sonra ara transferde önceliği santrfora veren yönetim, İzmir'e gelen gurbetçi forvet Mirkan'ı Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ikna edememişti. Mirkan, Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster ile anlaşmaya vardı. Kadrosunda altyapı patentli genç forvet Fatih dışında golcüsü bulunmayan Altınordu, alternatif isimleri gündemine alacak. İzmir ekibi Antalya'da pazar günü Balıkesirspor'la özel maç yapacak. FOTOĞRAF