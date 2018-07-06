Altınordu, Sinan Bakış'ı ikna edemedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altınordu, kadrosuna katmak istediği gurbetçi golcü Sinan Bakış'ı ikna edemedi. Kırmızı lacivertlilerin iki sezondur peşinde olduğu genç santrfor, Avusturya 1'inci Lig ekibi Admira Wacker sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan ekibi Ohod Al-Medina ile el sıkışan Mirkan'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir'in santrforu Atabey'le prensipte anlaşan Altınordu, ayrıca bir forvet daha almayı planlıyor. İzmir ekibine son anda gelmekten vazgeçen Konyasporlu Recep Aydın ise Ümraniyespor'la sözleşme imzaladı.

Öte yandan antrenmanlarını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordu'nun Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı da yavaş yavaş netleşiyor. Şeytan, 9-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampta 4 özel maça çıkacak. Kırmızı lacivertliler, iki haftalık dönemde Spor Toto Süper Lig ekipleri Göztepe ve Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Diğer iki rakip ise henüz netleşmedi. İyi bir kadro kurduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Yeni gelen futbolcularımıza oyun anlayışımızı aktarıyoruz. Onlar da en kısa sürede uyum sorununu çözecektir. Kadromuza üç futbolcu daha katıp sezona start vereceğiz. Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" diye konuştu.