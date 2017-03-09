Altınordu siftah peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda karşılaşacağı son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Altınordu, bugüne dek deplasmanda bileğini bükemediği rakibi önünde ilk kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Şimdiye kadar Mersin ekibiyle dış sahada 7 kez karşı karşıya gelen Altınordu, 7 maçıa da kaybetti. Deplasmanladaki bu maçlarda Mersin İdmanyurdu 14 gol kaydederken, İzmir temsilcisi 4 gol atabildi.

Altınordu ligin ilk yarısında evinde 3-1 mağlup ettiği rakibiyle İzmir'de çıktığı 8 müsabakada ise 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Mersin takımının son 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldığını hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip kurtuluş umudunu korumak için oynayacak. Ciddi bir seyirci gelmesi bekleniyor. Zor bir atmosfer olacak. Son sırada olmalarının bizim için önemi yok. Her zamanki mücadelemizi vererek 3 puan arayacağız" diye konuştu.