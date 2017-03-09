Altınordu siftah peşinde

Altınordu ligin ilk yarısında evinde 3-1 mağlup ettiği rakibiyle İzmir'de çıktığı 8 müsabakada ise 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Mersin takımının son 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldığını hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip kurtuluş umudunu korumak için oynayacak. Ciddi bir seyirci gelmesi bekleniyor. Zor bir atmosfer olacak. Son sırada olmalarının bizim için önemi yok. Her zamanki mücadelemizi vererek 3 puan arayacağız" diye konuştu.
Altınordu ligin ilk yarısında evinde 3-1 mağlup ettiği rakibiyle İzmir'de çıktığı 8 müsabakada ise 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Mersin takımının son 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldığını hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip kurtuluş umudunu korumak için oynayacak. Ciddi bir seyirci gelmesi bekleniyor. Zor bir atmosfer olacak. Son sırada olmalarının bizim için önemi yok. Her zamanki mücadelemizi vererek 3 puan arayacağız" diye konuştu.