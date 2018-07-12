Altınordu sattı, Bucaspor yararlanamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Ekonomik sıkıntı içinde 3'üncü Lig'e düşen, kulübe yönetim bile bulmakta güçlük çeken Bucaspor, bir dönem altyapısında yetiştirdiği, ardından Altınordu'da profesyonel olan genç futbolcuların dev kulüplere transfer olmasına seyirci kaldı.

Altınordu ve Bucaspor arasında 2012'de yapılan anlaşma nedeniyle sarı-lacivertliler eski oyuncularından yetiştirme tazminatı da alamadı. 2007 yılında Bucaspor Futbol Akademi'yi kuran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2011'de dönemin Bucaspor Başkanı Mehmet Bektur ters düştü. Özkan, akademide yetiştirdiği Salih Uçan'ın Fenerbahçe'ye transferinden gelen paradan Bektur'un altyapıya pay vermemesi üzerine istifa ederek kulüpten ayrıldı ve Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'yi kurdu. Bucaspor'dan alacağı 12 milyon TL nedeniyle kulübe icralar gönderen Özkan, daha sonra Bektur'la el sıkıştı.

Yapılan protokole göre Özkan'ın Buca'da yetiştirdiği 82 çocuk tüm haklarıyla birlikte Altınordu'ya geçti. Futbolcu adaylarına kavuşup tüm alacaklarını silen Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor'da kalan diğer oyuncuların 5 yıl içinde başka bir kulübe transferinden yüzde 50 pay alma şartı da koştu. O dönem Altınordu altyapısına geçen çocuklar arasında dünyayı peşlerinde koşturan günümüzün yıldızları Freiburglu Çağlar Söyüncü, Romalı Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ve Barış Alıcı da yer alıyordu. Çağlar ve Berke 2011-12 sezonunda, Barış 2009-12 yılları arasında, Cengiz ise 2007-11 yıllarında Bucaspor forması giydi. Bu futbolcuları elinde tutamayarak büyük bir gelir elde etme şansını kaçıran Bucaspor, altyapısında forma giymiş yıldızlardan milyonları bulacak yetiştirme bedeli de alamadı. 3'üncü Lig'de sezon öncesi kadrosu dağılan Buca'nın ağır borç yükü ve transfer yasağı bulunuyor.

BUCA AKADEMİ'DEN ÖNERGE

Bucaspor'un 16 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda Bucaspor Futbol Akademi yönetimi üyelere yeni bir önerge sunacak. Akademi Başkanı İbrahim Ülgen, altyapıdan yetişip başka kulüplere transfer olan futbolculardan elde edilecek gelirin yüzde 25'inin altyapıya aktarılması yönünde önerge sunacaklarını söyledi.

Ülgen, "Zamanında Seyit Mehmet Özkan'ın getirdiği ancak şu an uygulanmayan bir anlaşmayı hayata geçirmek istiyoruz. Akademinin geliri yok, ayakta durması zor. Futbol okulu geliri giderlerin yalnızca 3'te 1'ini karşılıyor. Bağışlar ve yönetici katkılarıyla geçen yılı atlattık. Daha iyi işler yapmak için desteğe ihtiyacımız var. Tarama, sağlık, analiz, antrenör ekiplerimiz ve 8 takımımız var. Önergemizin kabul edilmesi Bucaspor'un kurtuluşu, kabul edilmemesi ise Bucaspor'un bitişi demek" dedi.