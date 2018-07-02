Altınordu sahaya iddialı indi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başladı. İzmir temsilcisi ilk antrenmanını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Altınordulu taraftarlar futbolcuları ve başkan Seyit Mehmet Özkan'ı çiçeklerle karşıladı. Başkan Özkan yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını belirterek, "Altınordu bu sene şampiyonluğa oynayacak" dedi.

İlk defa böyle bir cümle kurduğunu dile getiren Özkan, "Play-off hedefimiz olmuyor, artık direkt şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Hüseyin hocamız bu sene çok istiyor. O çok emek verdi gerçekten. 'Ben şampiyonluğa oynamak istiyorum' dedi. 11 yıldır beraberiz ilk defa benden bir şey istedi. Ben de onun talebine uyarak onun istediği takımı kurmasında önünü açmış bulunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise iki senedir üçlü averajla play-off'un dışında kaldıklarını belirterek, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Bunun için iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yeni gelenler var, daha da gelecekler var. İşi baştan sıkı tutup play-off'a kalmadan ilk 2'den direk çıkmak istiyoruz. Zamanının geldiğini düşünüyorum. Bence şartlar oluştu. Altınordu'nun artık Süper Lig'de olması gerekiyor. Bunun için her şeyi yapacağız. Mehmet Bey'in desteği çok önemli" yorumu yaptı. İdmanı İZVAK Başkanı Ali Erten de takip etti.

ANIL KOÇ SÜRPRİZİ

Altınordu son olarak gurbetçi gurbetçi orta saha oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti. Belçika doğumlu 23 yaşındaki futbolcu takımla ilk antrenmanına çıktı. Standard Liege ve FC Eindhoven kulüplerinde oynayan Anıl, Türkiye'de 2016-17'de Antalyaspor'da oynadı. Genç krampon son olarak Litvanya takımı Atlantas Klaipeda forması giydi.

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