Altınordu rotayı çiziyor

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Play Off averajla kaçıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, hafta içinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'la bir araya gelip yeni sezon kadro planlamasını yapacak.

Teknik Direktör Eroğlu'nun, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek 7 futbolcunun da takımda kalmasını istediği öğrenildi. Kırmızı lacivertlilerde sağ bek Uğur, stoper Sinan ve Yusuf Abdioğlu, ön libero Arif, orta saha oyuncusu Okan, Serkan ve forvet Hasan Kabze'nin mukaveleleri çarşamba günü bitiyor.

Altınordu'da geçen hafta sezon sonu veda yemeği düzenleyen ve takımın deneyimli futbolcularını plaketle ödüllendiren Başkan Özkan'ın onayının alınmasının ardından teknik ekip iç transfer görüşmelerine başlayacak. Altınordu daha sonra dış transferde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Altınordu'nun şimdiden ligden deneyimli futbolcularla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Kırmızı lacivertliler forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayan isimlerle ilgileniyor. Genç oyucuncu satışı gerçekleşmesi halinde dış transfer sayısı artacak.

ÇAĞLAR'DAN 150 BİN EURO DAHA

Altınordu, sezon başında Bundesliga ekibi Freiburg'a, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine eklettiği bonuslardan 150 bin Euro daha kazanma hakkına sahip oldu. Almanya Kupası finalinde dün Borussia Dortmund'un, Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek kupaya uzanması üzerine, ligde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Freiburg önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Altınordu, Çağlar'ın sözleşmesine, "Freiburg kümede kalırsa 500 bin Euro, UEFA'da mücadele etme hakkı kazanırsa 150 bin Euro, Çağlar 20 maç oynarsa 150 bin Euro ve bir sonraki transferden yüzde 25 pay alma" maddeleri koydurmuştu.

MİNİKLERE ALKIŞ

Beşiktaş'ın düzenlediği Mete Bozkurt U10 Turnuvası finalinde Beşiktaş, Altınordu'yu mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaşlı bir minik futbolcu şampiyonluk sevinci yaşamak yerine ikincilik nedeniyle ağlayan Altınordulu bir arkadaşını teselli etmeyi tercih etti.

Sosyal medyada büyük ilgi uyandıran fotoğrafı resmi internet sitesinden başlayan İzmir ekibi, "Çocuklara inanıyor ve güveniyoruz. İşte bu fotoğraf, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara güvenerek, onların masumiyetine inanarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuz bizlere bir kez daha gösterdi. Bu ülke futbolunun geleceğini, rakip futbolcuyu teselli eden bu çocuklar" ifadelerine yer verdi. Söz konusu fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı.



