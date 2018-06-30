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Altınordu Recep'le anlaşamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu Recep Aydın'ın transferi gerçekleşmedi.  Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nu arayan 28 yaşındaki...

Altınordu Recep'le anlaşamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu Recep Aydın'ın transferi gerçekleşmedi. 
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nu arayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun uyum sorunu yaşayacağını düşünerek İzmir ekibine gelmekten vazgeçtiği öğrenildi. Recep'in teknik patron Eroğlu'na, "Altınordu sürekli kamp yapan, özel antrenmanlar ve dersler veren bir kulüp. Ben oraya uyum sağlayamam, gelmek istemiyorum" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Altınordu yönetimi, "Kulüp genel prensiplerimize uyamayacağı ortaya çıkan Recep Aydın'ın transferinden vazgeçtik" açıklaması yaptı.
 

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