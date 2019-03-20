Altınordu Play-Off yarışını bırakmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ve Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek tekrar Play-Off hattına giren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli aranın ardından istikrarlı çizgilerini bozmayacaklarını söyledi.

Ligin 24'üncü haftasında iç sahadaki Hatayspor maçını son dakikada yenilen golle 2-2 berabere tamamladıktan sonra 2 dış saha karşılaşmasını kayıpsız geçerek önemli bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Eroğlu, "Hatayspor sınavında hepimiz çok üzüldük. Ancak 2 galibiyetle kendimize geldik. Özellikle Eskişehir maçında hücumda ve savunmada coşkulu futbolumuz vardı. 3 haftadır oynayamadığımız sistemimizi ortaya çıkardık. Bu maç milli ara öncesi bizi çok umutlandırdı" diye konuştu.

Milli maç arasının ardından şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Osmanlıspor'la evlerinde karşı karşıya geleceklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Kalan 8 maçımızda elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız. Her bölgede alternatifi olan, form düzeyi yüksek oyuncularımız var. İstediğimiz yerde, ilk 6'dayız. Son 8 hafta elbette kolay olmayacak. Bir puan matematiği yapmak istemiyorum. Önümüze maç maç bakacağız. Oynayacağımız karşılaşmaların 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. En iyi şekilde mücadelemizi yapıp sezon sonunda ilk 6'da yer almayı hedefliyoruz. Play-Off barajını bırakmaya niyetimiz yok" cümlelerini kullandı.

AKADEMİDE LABORATUVAR SİSTEMİ

Altınordu Futbol Akademisi'nde öğrencilere futbol dışında verilen eğitimlerin en önemlileri arasında yer alan İngilizce derslerinde laboratuvar sistemine geçildi. Derslerde altyapı futbolcuları İngilizce laboratuvarında kulaklık ve akıllı tahta yöntemiyle eğitimlerini alıyor ve böylelikle daha rahat bir şekilde odaklanma sağlıyor. Kulüpte İngilizce derslerini veren Ayşen Özyurt, "Altınordu, uluslararası çapta bir akademi. Buradaki her öğrencinin Avrupa'nın en büyük liglerinde forma giyebilecek düzeyde olmasının yanı sıra yabancı dil yeterliliğinin de üst seviyede olmasını hedefliyoruz" dedi.

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