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Altınordu Play-Off'a kilitlendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de 52 puanla 6. sırada yer alan Altınordu, son 2 maçını kayıpsız atlatarak Play-Off hedefine ulaşmak için tek yürek oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'la cumartesi günü...

Altınordu Play-Off'a kilitlendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de 52 puanla 6. sırada yer alan Altınordu, son 2 maçını kayıpsız atlatarak Play-Off hedefine ulaşmak için tek yürek oldu. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'la cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak İzmir ekibi, son hafta kendi rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Rakiplerin ne yaptığına bakmadıklarını sadece kendi işlerine odaklanacaklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz kazandıktan sonra diğer takımların alacağı sonuçların bir önemi yok. Altı puan daha toplayıp Play-Off hedefimize ulaşacağız" dedi.
Ligde bu hafta ilk 6 yarışını yakından ilgilendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakasını da düşünmediklerini dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Kimin ne yapacağına bakmıyoruz. Sadece kendimize güveniyoruz, başka hesap yapmıyoruz. Kulaklarımızı tıkadık, tek amacımız çok istediğimiz ilk 6'da yer almak. Bunu başaracak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Torbalı'daki altyapıya ait Metin Oktay Tesisleri'nde hibrit çimle yapılan Şenes Erzik Sahası'ndaki ilk idmanı A takım gerçekleştirdi. Genç futbolcular A takımdaki ağabeylerine idman sonrası baklava ikram etti.

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