Altınordu Play-Off'a kalırsa tarih yazacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Boluspor'u 3-0 mağlup ederek 5. sıraya yükselen Altınordu, son hafta maçında deplasmanda iddiası bulunmayan Giresunspor'u da yenmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın tarihinde ilk kez Play-Off oynamaya hak kazanacak. İzmir ekibi aynı zamanda Giresunspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde edecek. Rakibiyle şimdiye kadar 11 kez karşılaşan Altınordu, 7 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 müsabakayı kaybetti. Sırasıyla Afjet Afyonspor, Altay ve Adanaspor'un ardından Boluspor'u dize getiren kırmızı-lacivertliler, bu sezon ilk kez 4'te 4 yaptı.

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig'e yükseldiği, Hatayspor ve Osmanlıspor'un ilk 6'yı garantilediği 1. Lig'de, Altınordu; Play-Off için ayrılan son iki biletten birini kapmaya çalışacak. İzmir ekibi Süper Lig umudunu sürdürmek için Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'la yarış verecek. Altınordu ligde 57 puanla 5. sırada, Gaziantep Gazişehir 56 puanla 6. basamakta, Adana Demirspor ise 55 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu hafta oynanacak Giresunspor-Altınordu, Gençlerbirliği-Adana Demirspor ve Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep maçları sonunda Süper Lig'in son adayları netleşecek.

Altınordu deplasmanda Giresunspor'u dize getirmesi durumunda Play-Off yarı finalde Osmanlıspor'la eşleşecek. İzmir ekibi Giresunspor'la berabere kalması halinde ilk 6 şansını tehlikeye sokacak. Bu durumda Altınordu'nun takipçileri Gazişehir'e ve ikili averajda gerisinde olduğu Adana Demirspor'a Play-Off biletini kaptırma ihtimalleri ortaya çıkacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Boluspor galibiyeti önemliydi. Son haftaya ilk 6 içinde giriyoruz. Hedefimiz son maçı da kazanıp Play-Off içerisinde olmak. Daha sonra Süper Lig hedefimiz Play-Off'ta oynanacak 3 maça bağlı. Futbolcuları kutluyorum" dedi.

Başkan dopingi yaradı

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Boluspor maçı öncesi Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan son antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Zamanının büyük bölümünü altyapı oyuncularıyla geçiren, A takımla ise nadiren bir araya gelen Başkan Özkan, Play-Off yarışındaki kırmızı-lacivertli ekibe inanç ve özgüven aşıladı. Bu ziyaretin ardından motivasyonu artan Altınordu, Boluspor'u rahat bir oyunla geçerek son haftaya avantajlı girdi. Futbol kamuoyunda, "Süper Lig'i istemiyor" yorumları yapılan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Play-Off'a kalınması halinde İzmir ekibini özel primle ödüllendirecek.

Felsefe Kardeşliği coşkusu

ALTINORDU'nun Fair-Play'in evrensel ilkelerini benimseyen kulüpleri bir araya getirdiği Felsefe Kardeşliği 2. Futbol Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 88 takımla yapıldı. İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde tam 1300 çocuk, 316 maç yaparken, fileleri 831 kez sarstı ve mutluluğun en güzel görüntülerini objektiflere verdi. 2007 doğumlularda Denizli Altınhoroz, 2008'de Genç Özgürspor, 2009'da Kuzeyordu, 2010'da ise Kaplıkaya Kültürspor şampiyonluk kupalarını aldı. Anneler Günü dolayısıyla kupaları kadın veliler takdim etti.

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