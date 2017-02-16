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Altınordu, özüne dönemedi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, öze dönme projesi doğrultusunda transfer edilerek kadroya dahil edilen 9 futbolcuyu gönderirken, Bandırmaspor'la deplasmanda oynanan son maçta ilk 11'de altyapıdan sadece Yusuf Acer'in forma giymesi...

Altınordu, özüne dönemedi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, öze dönme projesi doğrultusunda transfer edilerek kadroya dahil edilen 9 futbolcuyu gönderirken, Bandırmaspor'la deplasmanda oynanan son maçta ilk 11'de altyapıdan sadece Yusuf Acer'in forma giymesi dikkat çekti.
Yusuf Acer dışında ilk 11'deki tüm oyuncular değişik sezonlarda transfer edilen isimlerden oluşurken, ikinci yarıda Barış ve Fatih'in oyuna girmesiyle sahadaki altyapıdan yetişen futbolcusu sayısı 3'e çıktı.
Bu arada cumartesi günü iç sahada oynanacak Adana Demirspor randevusuna hazırlanan kırmızı lacivertli ekipte cezalı olan orta saha oyuncusu Serkan forma giyemeyecek. Tedavisi süren Oğulcan'ın görev yapmasının da zor olduğu bildirildi.
Ligde 25 puanla 11'inci sırada yer alan Altınordu, bu maçı kazanıp, 26 puanla 9'uncu basamaktaki rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Teknik heyetin Serkan'ın yerine antrenmanlarda  altyapı patentli Alican'la birlikte Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna kiralanan Beykan'ı da denediği öğrenildi.

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