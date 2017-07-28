Altınordu orta sahaya takviye yapıp transferi bitirecek

TRANSFER döneminde Eskişehirspor'dan orta saha oyuncusu Murat Uçar ile Almanya'nın Münster ekibinden golcü Mirkan Aydın'ı kadrosuna dahil eden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu gözünü Süper Lig takımlarına çevirdi. Orta sahaya bir takviye yapıp, transferi noktalamak istediklerini söyleyen Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, "Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK'dan kiraladığımız Okan Derici'yi çok istiyoruz. Ancak bizim istememizle transfer gerçekleşmiyor, kulübünün de izin vermesi lazım. Okan olmazsa B planımız hazır. Süper Lig takımlarının kamplarının bitmesini bekleyeceğiz. Orada boşa çıkabilecek ve bize uyacak futbolcular olacak. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kayserispor radarımızda" dedi.