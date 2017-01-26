Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...

Altınordu Okan Derici'yi kiralık kadrosuna kattı

İZMİR, ()-  TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Okan Derici'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İmza atıp formayı sırtına geçiren Okan, "Büyük bir...

Altınordu Okan Derici'yi kiralık kadrosuna kattı

İZMİR, ()-  TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Okan Derici'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İmza atıp formayı sırtına geçiren Okan, "Büyük bir camiaya geldim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu görev verirse Göztepe maçında sahada olmak istiyorum" diye konuştu.
Daha önce Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor formalarını da giyen Okan Derici, "Kariyerimde Fatih Terim, Mesut Bakkal ve Aykut Kocaman gibi hocalarla çalıştım. Hepsi benim gelişimime katkı sağladı. Altınordu'da gelişimimi sürdüreceğim ve başarılı olacağım" dedi. Bugüne kadar Süper Lig’de 2, TFF 1'inci Lig’de 7, 2'nci Lig’de de 62 maça çıkan Okan Derici 14 gol atarken, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı 34 kez giymeyi başardı.     

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.