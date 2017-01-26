Altınordu Okan Derici'yi kiralık kadrosuna kattı

İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Okan Derici'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İmza atıp formayı sırtına geçiren Okan, "Büyük bir camiaya geldim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu görev verirse Göztepe maçında sahada olmak istiyorum" diye konuştu.

Daha önce Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor formalarını da giyen Okan Derici, "Kariyerimde Fatih Terim, Mesut Bakkal ve Aykut Kocaman gibi hocalarla çalıştım. Hepsi benim gelişimime katkı sağladı. Altınordu'da gelişimimi sürdüreceğim ve başarılı olacağım" dedi. Bugüne kadar Süper Lig’de 2, TFF 1'inci Lig’de 7, 2'nci Lig’de de 62 maça çıkan Okan Derici 14 gol atarken, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı 34 kez giymeyi başardı.

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