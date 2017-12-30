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Altınordu Okan Derici'yi istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir Gaziantep FK'dan eski oyuncusu Okan Derici'yi kadrosuna dahil etmek için tekrardan harekete geçti. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Altınordu forması...

Altınordu Okan Derici'yi istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir Gaziantep FK'dan eski oyuncusu Okan Derici'yi kadrosuna dahil etmek için tekrardan harekete geçti. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Altınordu forması giyen Okan için bu sezon başında Gaziantep ekibine teklifte bulunan yönetim, kulübün futbolcuyu bırakmaması üzerine transferi gerçekleştiremedi. Ligin ilk yarısında görev aldığı 14 maçın 7'sinde yedek soyunan Okan'ın da İzmir ekibine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun forvet arkası pozisyonunda görev alan Okan'ın transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Öte yandan Altınordu'nun talip olduğu Demir Grup Sivassporlu orta saha oyuncusu Galip Güzel, Çaykur Rizespor'la anlaştı.

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