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Altınordu'nun ünü ülke sınırlarını aştı

TÜRK futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun ünü ülke sınırlarını aştı. Azerbaycan U15-U16 Milli Takımlar Teknik Direktörü Vugar Mammad ve Kuveyt kulübü El Arabi'nin Akademi...

Altınordu'nun ünü ülke sınırlarını aştı
TÜRK futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Altınordu'nun ünü ülke sınırlarını aştı.
Azerbaycan U15-U16 Milli Takımlar Teknik Direktörü Vugar Mammad ve Kuveyt kulübü El Arabi'nin Akademi Direktörü Halit Algabani, İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde incelemede bulundu. Tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Mammad ve Algabani'ye Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu eşlik etti.
Altınordu'yu iki senedir yakından takip ettiğini belirten Vugar Mammad, "Altınordu'nun altyapı sistemi, daha önce incelediğimiz Trabzonspor ve Beşiktaş'tan çok daha iyi. Bu modeli ülkemizde uygulayacağız" dedi.
Kuveytli Halit Algabani, "Mükemmel bir sistem ve tesisler gördük. Altınordu ile işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Teknik Direktör Eroğlu ise, "Bilgi birikimimizi herkesle paylaşmaya hazırız. Gelişim için karşılıklı fikir alış verişi şart" dedi.

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