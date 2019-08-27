Altınordu'nun umudu Kemal

TFF 1'inci Lig'de ilk iki maçını kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Altınordu'nun bu hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçındaki gol umudu Kemal Rüzgar olacak. Geçen sezon 22 Ekim'de İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre formasına hasret kalan gurbetçi futbolcu, geçen hafta 2'nci yarısında oyuna girdiği Fatih Karagümrük maçında rakip fileleri sarsarak ilk 11'e göz kırptı.

İlk iki karşılaşmada forvetlerin sakat olması nedeniyle orta sahada oynayan Okan ve Ersel gibi alternatif isimleri santrfor olarak görevlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu kez tamamen iyileştiğini gösteren Kemal'i ileri uçta sahaya sürecek.

Karagümrük karşısında 306 günlük forma hasretini, 329 günlük de gol özlemini sonlandıran Kemal, Akhisarspor önünde takımının ilk galibiyetini alması için ter dökecek. Takımla çalışmalara başlayan diğer golcü Fatih'in de kadroda yer alması bekleniyor.