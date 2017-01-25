Altınordu'nun umudu Erdoğan

TFF 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altınordu'nun gol umudu Erdoğan Yeşilyurt olacak.

Santrforlar Göksu ve Üstün'le yollarını ayırdıktan sonra ligin ikinci yarısındaki Eskişehirspor ve Giresunspor deplasmanlarında sağ kanat Erdoğan'ı forvete monte eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, derbide de tercihini gurbetçi futbolcudan yana kullanacak. Altınordu'da takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Hasan Kabze'nin ise yedek soyunması bekleniyor.

Teknik direktör Eroğlu'nun en önemli gol silahı Hasan Kabze'yi oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi. Ligde 6 haftadır galip gelemediklerini, liderliği kaptıran Göztepe'nin de kendileri gibi kazanmak için mücadele edeceğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Çıkışa geçmek zorundayız. Hedefimiz mutlak galibiyet" dedi. Bornova Stadı'nda oynanacak derbinin bilet fiyatları 15 TL olarak belirlenirken Altınordu taraftarı numaralı, Göztepe taraftarı maraton tribününde yer alacak.

