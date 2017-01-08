Altınordu'nun takas planı

Bandırmaspor yönetimi, "Aslında sağ kanatta eksiğimiz yok, ancak Sertaç rekabeti artıracak iyi bir oyuncu. Düşünebiliriz" derken, Altınordulu yönetim, Atabey'i oynatmayacaksanız Sertaç karşılığında bize verin" teklifinde bulundu. Bandırmaspor'da son kararı teknik direktör Feyyaz Uçar verecek. Gençlerbirliği'nde profesyonel olup, Boluspor ve Hacettepespor'da da oynayan Atabey, altyaş gruplarında milli formayı 53 kez giydi. FOTOĞRAFLI
Bandırmaspor yönetimi, "Aslında sağ kanatta eksiğimiz yok, ancak Sertaç rekabeti artıracak iyi bir oyuncu. Düşünebiliriz" derken, Altınordulu yönetim, Atabey'i oynatmayacaksanız Sertaç karşılığında bize verin" teklifinde bulundu. Bandırmaspor'da son kararı teknik direktör Feyyaz Uçar verecek. Gençlerbirliği'nde profesyonel olup, Boluspor ve Hacettepespor'da da oynayan Atabey, altyaş gruplarında milli formayı 53 kez giydi. FOTOĞRAFLI