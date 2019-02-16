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Altınordu'nun rakibi Gazişehir

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Denizlispor'a 1-0 yenilerek 14 haftalık namağlup serisi sona eren Altınordu yarın evinde Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak.  Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak...

Altınordu'nun rakibi Gazişehir

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Denizlispor'a 1-0 yenilerek 14 haftalık namağlup serisi sona eren Altınordu yarın evinde Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak. 
Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 70 TL, numaralı 20 TL, misafir tribün ise 15 TL'den satışa sunuldu. Altınordu'da sarı kart cezalısı sağ bek Kerim mücadelede görev alamayacak. Ara transfer döneminde Gazişehir'den transfer edilen Okan da yapılan anlaşma nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek. Ligde 7'nci sırada yer alan İzmir ekibi kendisi gibi 35 puanı bulanan bir basamak üzerindeki rakibini mağlup etmesi halinde yeniden Play-Off hattına girecek.
ALTINORDU'NUN  MUHTEMEL 11'i
Erce- Murat, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Alican, Atakan, Muhammed, Anıl, Sefa
 

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