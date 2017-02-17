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Altınordu'nun rakibi Adana Demirspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek kendisine gelen Altınordu, yarın 21'inci hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak...

Altınordu'nun rakibi Adana Demirspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek kendisine gelen Altınordu, yarın 21'inci hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmada Altınordu'da cezalı olan orta saha oyuncusu Serkan forma giyemeycek. Serkan'ın yerine ilk 11'de Beykan'ın görev alacağı öğrenildi.
Ligde 25 puanla 11'inci sırada yer alan Altınordu, 26 puanla 9'uncu basamaktaki rakibini yenip ilk 6 hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. İç sahada son olarak 27 Kasım'da Balıkesirspor'u mağlup eden Altınordu, daha sonra Manisaspor ve Ümraniyespor'la berabere kalıp derbide Göztepe'ye yenilmişti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazandığımızda play off'a yakın bir konuma yükselebiliriz. İç saha avantajıyla galibiyet arayacağız" dedi.

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