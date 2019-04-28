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Altınordu'nun play-off inadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek 51 puana ulaşan Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor. Üst üste aldığı Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D) ve Ümraniyespor yenilgilerinin...

Altınordu'nun play-off inadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek 51 puana ulaşan Altınordu, ilk 6 hedefinden vazgeçmiyor. Üst üste aldığı Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D) ve Ümraniyespor yenilgilerinin ardından play-off hattından uzaklaşan kırmızı-lacivertliler, son 2 maçında Afjet Afyonspor (D) ve Altay'ı dize getirerek yeniden yarışa ortak oldu. 
Derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Art arda aldığımız mağlubiyetlerin ardından 5'te 5 hedefi koymuştuk. İlk 2 maçımızı kazandık. Kalan 3 karşılaşmayı 9 puanla tamamlayıp play-off'a kalmak istiyoruz" dedi.
İzmir temsilcisi son 3 sınavında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la (D) kozlarını paylaşacak. 
ENES'İN ŞANSSIZLIĞI
Altınordu forveti Enes Kubat, bu sezon ikinci kez gol attıktan sonra sakatlanma şanssızlığı yaşadı. Enes, ilk yarıda 3'üncü haftadaki Kardemir Karabükspor deplasmanında rakip fileleri sarstıktan sonra sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı. İkinci devrede 26'ncı haftadaki Eskişehirspor deplasmanında formasına kavuşan tecrübeli santrafor, dün de 31'inci haftadaki Altay derbisinde 15'inci dakikada attığı golün ardından 29'uncu dakikada sahayı sedyeyle terk etti. Kasığından sakatlanan Enes'in durumu hafta içinde netleşecek. Altınordu'da Enes'in yerine oyuna dahil olan Atakan da 84'üncü dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

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