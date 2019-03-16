Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Altınordu'nun Play-Off inadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Altınordu, bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İstanbulspor'un ardından...

Altınordu'nun Play-Off inadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Altınordu, bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İstanbulspor'un ardından Eskişehirspor'u da yenerek üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkaran İzmir temsilcisi 45 puana ulaşarak ilk 6 yarışından kopmadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yaklaşık 20 bin Eskişehirspor taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her futbolcu böyle bir taraftarla oynamak ister. Takımıma 'Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün' dedim. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6'ya biraz daha yaklaştık. Kalan maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.
Kırmızı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir dış saha maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328