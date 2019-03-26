Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Altınordu'nun orta saha farkı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de milli araya 45 puanla Play-Off hattında giren Altınordu, rakiplerini orta saha oyuncularıyla vurdu. Bu sezon 26 hafta sonunda filelere 37 gol bırakan kırmızı-lacivertlilerde 23 golü orta alanda görev...

Altınordu'nun orta saha farkı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de milli araya 45 puanla Play-Off hattında giren Altınordu, rakiplerini orta saha oyuncularıyla vurdu. Bu sezon 26 hafta sonunda filelere 37 gol bırakan kırmızı-lacivertlilerde 23 golü orta alanda görev yapan futbolcular kaydetti. İzmir ekibinde Anıl attığı 6 golle santrfor Serdar'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. Bu periyotta Muhammed 4 kez gol sevinci yaşarken, Sefa ve Alican ise 3'er golle oynadı. 
Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Berkay Samancı bu sezon 2 defa rakip kalecileri mağlup etti. Genç oyuncu Atakan Üner de yine 2 gol atarak takıma katkı sağladı. Devre arasında Gazişehir Gaziantep'ten transfer edilen Okan Derici, Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor müsabakalarını boş geçmedi. Gurbetçi oyuncu Deniz David ise 1 defa topu filelerle buluşturdu. Orta saha oyuncularından maksimum verim alan Altınordu'da defans hattı 4, hücum oyuncuları ise 10 gol attı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328