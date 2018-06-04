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Altınordu'nun Mirkan pişmanlığı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 1 yıllık sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan forvet Mirkan Aydın'la geçen sezon başında 2 yıllık anlaşma yapmamanın pişmanlığını yaşıyor.  Geçen...

Altınordu'nun Mirkan pişmanlığı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 1 yıllık sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan forvet Mirkan Aydın'la geçen sezon başında 2 yıllık anlaşma yapmamanın pişmanlığını yaşıyor. 
Geçen sezon Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den transfer edilen gurbetçi futbolcunun kırmızı-lacivertlilere 2 yıllık imza atmak istediği ancak kendisine 1 yıllık kontrat sunulduğu belirtildi.
İlk etapta Mirkan'ın göstereceği performanstan kuşku duyan Altınordu, tecrübeli santrforun sezonu 13 golle tamamlaması üzerine sözleşme yenileme teklifi sundu, ancak bu kez Mirkan geri adım attı. Yıllık ücretine yüksek bir zam isteyen ve diğer teklifleri değerlendireceğini söyleyen 30 yaşındaki golcü oyuncuya son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığı öğrenildi. 
 

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