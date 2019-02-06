Altınordu'nun korkusu yok

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Denizlispor'la oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdüren Altınordu'da teknik heyet futbolcuların mental hazırlığına da önem veriyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibinin oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takıma ekstra motivasyon oluşturduğu belirtildi. Özellikle genç futbolculara tribün baskısı hissetmemeleri için telkinlerde bulunan kurmaylar, kırmızı-lacivertli ekibe özgüven aşılıyor. Sezonun ilk yarısında evinde Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu, şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenmesi halinde Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıracağı gibi ilk 2 için de iddialı konuma gelecek. Stoper Hasan'ın cezası sona erdiği İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan forvet Serdar'ın durumu belirsiz.

