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Altınordu'nun konuğu Denizlispor

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de 4'üncü sırada yer alan Altınordu yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Denizlispor'la karşılaşacak.  Bornova Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak Ege derbisinde Erkan Özdamar...

Altınordu'nun konuğu Denizlispor

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de 4'üncü sırada yer alan Altınordu yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Denizlispor'la karşılaşacak. 
Bornova Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak Ege derbisinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Ev sahibi ekipte cezalı Erdoğan ve sakat Oğulcan, konuk takımda sakat Eze, Ziya ve Kerem Can ile cezalı Cenk ve Burak forma giyemeyecek.
Eskişehirspor deplasmanından 4-2'lik zaferle dönerek son 10 maçta 8 galibiyet alan İzmir temsilcisi taraftarına galibiyet hediye ederek Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor. Son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor ise ateş hattından kurtulmayı hedefliyor. İlk yarıda Denizli'de oynanan müsabaka yeşil-siyahlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. 
Ayrıca 1 maç men cezası sona eren Denizlispor teknik patronu Fatih Tekke bu kez takımının başında yer alacak. Maçın bilet fiyatları ise VIP 30 TL, Numaralı Tribün 15 TL, Misafir Kale Arkası Tribünü 10 TL'den satışa sunuldu.
 

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