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Altınordu'nun Kerim Avcı ısrarı

ALTINORDU, Süper Lig ekibi Sivasspor'da ilk 3 haftada sadece 13 dakika forma şansı bulan eski futbolcusu Kerim Avcı için girişimlerini sürdürüyor. Sivasspor yönetiminin Kerim'in bonservisi için 500 bin TL istediği, bu miktarı yüksek bulan...

Altınordu'nun Kerim Avcı ısrarı
ALTINORDU, Süper Lig ekibi Sivasspor'da ilk 3 haftada sadece 13 dakika forma şansı bulan eski futbolcusu Kerim Avcı için girişimlerini sürdürüyor.
Sivasspor yönetiminin Kerim'in bonservisi için 500 bin TL istediği, bu miktarı yüksek bulan Altınordu'nun ise daha düşük bir teklif yaparak beklemeye çekildiği bildirildi. Transfer döneminin sona ereceği 8 Eylül'e kadar Kerim Avcı'yı kadrosuna dahil etmeyi planlayan kırmızı lacivertliler, başka transfer yapmayı düşünmüyor.
Öte yandan Altınordu yarın U19 takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleşecek. Maçın ardından izne çıkacak Altınordu, 4 gün bayram izni yaptıktan sonra, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yeniden başlayacak. Kırmızı lacivertlilerde Ümit Milli Takım'da yer alan Alican, Yusuf Yalçın ve Barış antrenmanlara katılmıyor. Tedavisi sona eren Enis ise takımla çalışmalara başladı.

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