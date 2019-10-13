Altınordu'nun kayıp transferi
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Engin Bekdemir, kayıpları oynuyor. İzmir ekibinin patlama yapacağını ümit ederek kadrosuna dahil ettiği gurbetçi orta...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()-
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Engin Bekdemir, kayıpları oynuyor. İzmir ekibinin patlama yapacağını ümit ederek kadrosuna dahil ettiği gurbetçi orta saha oyuncusu ilk 7 haftada yalnızca 1 kez forma giyebildi. Sadece İzmir'deki Fatih Karagümrük maçında şans bulan Engin, 74. dakikada oyuna girip 16 dakika sahada kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarında ve kamp dönemlerinde takımla çalışmasına rağmen teknik heyetin gözüne giremeyen tecrübeli oyuncu son 2 müsabakada 18'e bile giremedi. Peşinat almadığı Altınordu ile maç başı anlaşma yapan Engin Bekdemir, geçen sezon Gençlerbirliği U21 takımında 3 maçta oynamıştı. Süper Lig'de 70 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, alt yaş gruplarında 68 kez milli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2