Altınordu'nun işi zor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()



TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11'inci haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.

Ligde 6 haftadır kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında çıkış arayacak. Balıkesirspor taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, 1 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. 17'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler, 3'üncü basamaktaki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.