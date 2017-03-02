Altınordu'nun gücü yetmedi

TFF 1'inci Lig'de ilk 6 hedefiyle mücadele eden Altınordu, bu sezon play off hattındaki rakiplerine karşı üstünlük kuramadı.

Kırmızı lacivertliler ilk 6'da yer alan takımlarla şimdiye kadar oynadığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet alırken, 1 beraberlik, 2 de galibiyet elde etti. Altınordu, zirve yarışındaki rakipleri önünde 7 puan toplayıp, 20 puan bıraktı. İzmir ekibi evinde 1-0 mağlup ettiği lider Evkur Yeni Malatyaspor'a İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Göztepe derbilerini ilk yarıda 3-2, ikinci devrede 1-0 kaybeden Altınordu, İzmir'de 2-2 berabere kaldığı Giresunspor'a gurbette 1-0 boyun eğdi. Eskişehirspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Şeytan, Balıkesirspor'u iç sahada 1-0 mağlu etti.

Kırmızı lacivertliler, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu zirve takipçisi Sivasspor'la pazartesi günü evinde kozlarını paylaşacak. Altınordu'da sakatlığı süren stoper Yusuf Abdioğlu bu hafta da takımdaki yerini alamayacak.