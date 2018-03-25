Altınordu'nun grafiği yükseliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de 28'inci haftayı 48 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor.

Dört yıldır aralıksız Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan İzmir ekibi 2014-15 sezonunda 28 haftalık periyotta 38 puan toplarken, 2015-16'da aynı süreçte 34, 2016-17'de ise 39 puanı hanesine yazdırdı. 2015-16'yı 44 puanla tamamlayan kırmızı-lacivertliler, bu sezon şimdiden 48 puana ulaşmayı başardı.

2014-15'te sezonu 54 puanla, 2016-17'de ise 53 puanla kapatan İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala 7 puan daha toplaması halinde son 4 sezonun en parlak dönemini geçirecek.

Süper Lig'i hedefleyen Altınordu kalan 6 maçında Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor, Gaziantep Gazişehir (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D) ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

