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Altınordu'nun grafiği yükseliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'nci Lig'de 28'inci haftayı 48 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor.  Dört yıldır aralıksız Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan İzmir ekibi...

Altınordu'nun grafiği yükseliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de 28'inci haftayı 48 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor. 
Dört yıldır aralıksız Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan İzmir ekibi 2014-15 sezonunda 28 haftalık periyotta 38 puan toplarken, 2015-16'da aynı süreçte 34, 2016-17'de ise 39 puanı hanesine yazdırdı. 2015-16'yı 44 puanla tamamlayan kırmızı-lacivertliler, bu sezon şimdiden 48 puana ulaşmayı başardı. 
2014-15'te sezonu 54 puanla, 2016-17'de ise 53 puanla kapatan İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala 7 puan daha toplaması halinde son 4 sezonun en parlak dönemini geçirecek. 
Süper Lig'i hedefleyen Altınordu kalan 6 maçında Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor, Gaziantep Gazişehir (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D) ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.
 

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