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Altınordu'nun gözü Cocu'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı Fenerbahçe'nin gençlerine göz dikti. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu...

Altınordu'nun gözü Cocu'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı Fenerbahçe'nin gençlerine göz dikti. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. Altınordu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İsviçre kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.
Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak. Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda Altınordu'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı.

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