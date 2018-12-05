Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Altınordu'nun golcü şanssızlığı

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Altınordu, bu sezon forvetlerinden gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.  Son olarak 2-1'lik skorla kazanılan Altay derbisinde sol ayak bileğine darbe...

Altınordu'nun golcü şanssızlığı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Altınordu, bu sezon forvetlerinden gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. 
Son olarak 2-1'lik skorla kazanılan Altay derbisinde sol ayak bileğine darbe alan Serdar Deliktaş'tan en az 2 hafta yararlanamayacak kırmızı-lacivertlilerde Enes Kubat ve Kemal Rüzgar da ciddi sakatlıklar geçirdi. Ligin 3'üncü haftasında oynanan Kardemir Karabükspor müsabakasında talihsizlik yaşayan Enes'in sağ diz arka çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli golcü ilk yarıyı kapattı. 
Ardından 9'uncu haftadaki Eskişehirspor maçında bu kez Kemal teknik ekibi üzdü. Maçın 72'nci dakikasında acılar içinde yerde kalan 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön ve arka çapraz bağları koptu. Almanya'da operasyon geçiren Kemal'İn sezonu kapattığı açıklandı. Altay karşılaşmasının 31'inci dakikasında oyunu terk eden Serdar'ın durumu da teknik heyetin planlarını bozdu. Altınordu'da 3 golcünün yokluğunda teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kalan haftalarda en önemli hücum silahı Sefa Yılmaz olacak. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort