Altınordu'nun gençleri özel maçta Belarus'u yendi: 5-2

ALTINORDU Futbol Meslek Okulu (AFMO) U16 ve U17 karma takımı, Belarus U17 Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 5-2 kazandı.

Antalya Limak Sports Center'da oynanan müsabakada Altınordu'nun gollerini 7 ve 43. dakikalarda Fatih Ateş, 53 ve 83'te Mutlu Aksu Doğan, 72'de ise Berkin Taşkın kaydetti. Berkay Görmez'in dört, Onur Taha Takır'ın ise bir asist yaptığı karşılaşmayı Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sportif ve Sosyal İşler Yöneticisi Gökhan Göktürk de izledi. FOTOĞRAFLI