Altınordu'nun gençleri Atletico Madrid'i ağırlıyor

İZMİR, ()- ALTINORDU U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi play off maçında yarın Atletico Madrid'i konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak ve Ukrayna Federasyonu'ndan Anatoliy Zhabcenko'nun yöneteceği müsabaka, Tivibu Spor şifresiz kanaldan naklen yayınlanacak. İzmir temsilcisi tek maçlı eleme usulüne göre oynanan play off turunu geçtiği taktirde adını son 16 takım arasına yazdıracak. Futbolseverlerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşma için EVKA-3 Metro İstasyonu'ndan Bornova Stadı'na ring seferleri yapılacak.

Ön eleme aşamasından katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde ilk turda Levski Soyfa, ikinci turda Sparta Prag'ı eleyerek play off'a kalan ilk Türk ekibi olma unvanını elde eden Altınordu, D Grubu'nu 2'nci sırada bitiren Atletico Madrid'i dize getirmesi halinde yine tarihi bir başarıya imza atacak.

Altınordu tur atlarsa, grupların lider tamamlayan Paris Saint-Germain, Dinamo Kiev, Barcelona, PSV Eindhoven, CSKA Moskova, Real Madrid, Porto ya da Sevilla takımlarından biriyle son 16'da eşleşecek. Kurmaylar İzmirli futbolseverleri desteğe davet etti.

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